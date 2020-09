Dorna: Jeder Euro zählt das Doppelte

Die Stiftung Senfkorn und die Erzieherinnen haben am Freitagnachmittag zum Aktionstag in die Johanniter-Kindertageseinrichtung „Am Negisbach“ in Dorna eingeladen. Die Stiftung fördert die evangelischen Kindergärten in Thüringen.

Willkommen waren nicht nur Geschwister, Eltern und Großeltern sondern alle, die den Kindergarten unterstützen wollen. Beim Rollerrennen, Senfkornlauf oder Senfkornwerfen wurden Spenden gesammelt. Der Jugendclub Trebnitz sorgte für das leibliche Wohl.

Am Ende wurde der Erlös von 5600 Euro von der Stiftung auf 11.200 Euro verdoppelt. Mit dem Geld sollen dringend notwendige Renovierungsarbeiten finanziert werden.