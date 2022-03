Drei Autos an Verkehrsunfall in Gera beteiligt

Gera. Am Donnerstag kam es zu einem Auffahrunfall in Bad Köstritz, in dessen Folge weitere Autos beschädigt wurden. Zwei Personen sind verletzt worden.

Am Donnerstag ist es in der Bahnhofstraße von Bad Köstritz zu einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen gekommen. Gegen 12.40 Uhr fuhr der 71-jährige Fahrer eines Subaru an der Kreuzung zur B7 auf einen Toyota mit einem 77-jährigen Fahrer auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota nach vorne auf einen VW geschoben, der von einem 87-Jährigen gefahren wurde.

An den drei Fahrzeugen entstanden laut Polizei Schäden von mehreren tausend Euro. Der 87-jährige Fahrer und der Beifahrer des Toyota wurden dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit.