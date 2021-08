Drei Floors und Markus Kavka auf der Osterburg Weida

Weida. Mit einem Hirschtanz-Openair wird erneut das Weidaer Wahrzeichen zum Klingen gebracht.

2019 fand das erste Hirschtanz-Openair auf der Weidaer Osterburg statt. Nun sollen die historischen Gemäuer erneut mit moderner Musik zum Klingen, die Gäste zum Tanzen gebracht werden.

Diesmal gibt es sogar drei Musik-Bereiche, die am 11. September ab 19 Uhr bespielt werden. Im Wurzgarten lockt die Ü30-Bühne mit Musik von Ackie & Mick mit Saxx, Guitar & Rock´n Roll sowie DJ Chris All. Auf der Hofterrasse gibt es den House-und-Black-Bereich mit DIA Plattenpussys, Marcapasos und mehr. Freunde elektronischer Musik sollen im höfischen Lustgarten bei Makus Kavka und Babette Conradym Christian Kornberg und Mister Saxx Live auf ihre Kosten kommen. Auch Feuershow und Feuerwerk sind geplant. Da der Platz auf der Burg endlich ist, seien auch die Tickets begrenzt. Der Vorverkauf startet am Montag, unter anderem bei Injoy Weida, im E-Bike-Laden am Weidaer Markt und in der Gera-Info sowie ab Dienstag auch in der Weida-Information. Ab Sonntag, 12 Uhr, gibt es im Internet die ersten 100 Tickets zum Preis von 10 Euro im weiteren Vorverkauf kostet die Karte 12 Euro zuzüglich Gebühr, an der Abendkasse 15 Euro.

Alle Infos: www.deinehirschbar.de