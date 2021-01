Drei Fragen an den Bürgermeister von Bad Köstritz

Weil im April in der Stadt gewählt werden soll, sprach die Redaktion mit dem Bad Köstritzer Bürgermeister Dietrich Heiland (CDU).

Im April steht die Wahl des Bürgermeisters an. Wird es dabei bleiben und gibt es schon Kandidaten?

Wir haben den eigentlichen Termin im März schon verschieben lassen, wollten nun zeitgleich mit der Landtagswahl am 25. April zur Urne bitten. Die Landtagswahl wurde ja nun verschoben. Wir werden aber wohl am Termin festhalten, natürlich mit Blick auf das Infektionsgeschehen. Viele Wahlhelfer müssen vorbereitet werden und auch die Wahllokale. Da müssen uns Fachleute beraten. Kandidaten kenne ich noch keine. Vorschläge müssen bis zum 12. März eingereicht werden. Ich würde mich auch noch einmal zur Wahl stellen, wenn ich könnte. Ich fühle mich noch fit. Alle anderen müssen ja auch länger arbeiten. Und so manches Projekt würde ich gerne zu Ende bringen.

2020 ist vorbei, was bedeutete das Jahr für die Stadt?

Corona hat uns alle erschüttert. Keiner konnte sich Anfang 2020 vorstellen, dass das Virus so kommt und das gesellschaftliche und gesellige Leben so lahm legt. Es hat und es kostet noch immer viel Kraft, damit umzugehen. Zumal die Betroffenheit der Menschen sehr individuell ist. Ich kenne Menschen, die erkrankt sind am Virus und andere, die plötzlich nicht mehr arbeiten durften. Im Kopf ist ständig die Sorge und es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, bei jeder Entscheidung. Und das müssen wir auch in diesem Jahr weiter so machen.

Welche Investitionen sind in diesem Jahr geplant?

Eine der wichtigsten Maßnahmen haben wir kürzlich auf den Weg gebracht, den Breitbandausbau. Schnelles Internet gehört in der heutigen Zeit dazu wie Wasser und Strom. Ich will Glasfaser bis ins Haus. Auch wenn der Haushalt für 2021 noch nicht steht, so ist das Gerippe ja schon vorhanden. Investiert werden soll zum Beispiel in die Berggasse, in den neuen Feuerwehrstandort, in neue Pumpen für das Sommerbad und einiges mehr.