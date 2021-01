Drei Fragen an den Bürgermeister von Kraftsdorf

Bernd Becker (CDU), Bürgermeister Gemeinde Kraftsdorf, spricht über die geplante Errichtung eines Wertstoffhofes für die Gemeinde Kraftsdorf.

Was wurde im vergangenen Jahr in der Gemeinde geschaffen?

Wir konnten endlich das Projekt Kindertagesstätte Rüdersdorf beenden. Zum Abschluss der über drei Jahre mit 60-prozentiger Förderung bedachten Maßnahme wurden die Außenanlage gestaltet, die Heizungsanlage erneuert, die Kellerräume saniert und der Lärmschutz verbessert. Insgesamt wurden 277.482,00 Euro investiert. Gefördert war die Maßnahme unter anderem aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Einrichtung, die voll ausgelastet ist, bietet Platz für 70 Kinder. Und ebenfalls in Rüdersdorf erfolgte eine große Straßenbaumaßnahme gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal. Die Hauptstraße des Ortes als auch vier Nebenstraßen wurden grundhaft instandgesetzt und die Anwohner an das Klärwerk Gera-Stublach angeschlossen.

Was soll in diesem Jahr in Angriff genommen werden?

In Niederndorf wollen wir das Bauhofgelände vor allem energetisch sanieren. Dafür sollen Fördermittel neu beantragt werden. Es handelt sich um einen alten Agrarbetrieb. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 838.000 Euro. Auf dem Gelände, das wir 2017 erworben haben, soll des Weiteren ein Wertstoffhof in Zusammenarbeit mit dem Abfallwirtschaftszweckverband Gera installiert werden. Damit hätten die Bürger kürzere Wege, um ihre Wertstoffe zu entsorgen.

Stehen in diesem Jahr besondere Jubiläen an?

Viele stehen in den Startlöchern und wollen geselliges Leben feiern. In Rüdersdorf steht der 24. Thüringer Musikcontest der Schalmeien an. 2020 musste dieser coronabedingt abgesagt werden.