Drei Fragen an: Ein warmes Essen für Bedürftige

Die Diakonie und die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Gera bieten ab diesen Samstag zur Mittagszeit im Gemeindehaus in der Talstraße eine warme Mahlzeit an. An wen sich dieses Angebot richtet und wie es organisiert wird, darüber sprachen wir mit Diakon Heiko Knorr.

Für wen ist dieses Mittagsangebot eigentlich gedacht? Eigentlich kann jeder kommen. aber es ist es vor allem für Menschen gedacht, die nicht viel Geld haben und sich die tägliche Zubereitung eines warmen Mittagessens schlicht nicht leisten können. Es ist natürlich auch ein Experiment für uns, doch wir vertrauen auf die Ehrlichkeit der Menschen, die das Angebot in Anspruch nehmen. Eingeladen sind auch alle, die nicht gern allein essen. Mit dem Angebot wollen wir also auch dazu beitragen, soziale Ausgrenzung zu mindern. Wer wird denn die Speisen kochen? Das übernimmt ein Team aus Ehrenamtlichen. Alle haben kürzlich erst noch den Gesundheitspass gemacht, damit dem nichts im Wege steht. Sie werden abwechselnd kochen und dadurch auch Vielfalt auf die Teller bringen. Wir planen jeweils zwei Essen zur Wahl, davon eine vegetarische Variante. Wo und wann darf man also Platz nehmen, wenn man eine solche warme Mahlzeit genießen möchte? Am Samstag, 12 Uhr, gibt es das Essen zum ersten Mal im Gemeindehaus, Talstraße 30. dort stehen uns mehrere Räume zur Verfügung. Für den symbolischen Beitrag von einem Euro können Menschen an jedem zweiten und vierten Samstag im Monat für ein solches Mittagessen dort vorbei kommen.