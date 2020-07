Preisübergabe des 50. Wettbewerbs „jugend creativ" am Karl Theodor-Liebe Gymnasium in Gera: v.l. Liska Linke, Leah Lendorf, Lina Heller, Lina Heller und Lina König mit Stefanie Bärthel (Regionalleiterin Privatkunden Gera).

Gera. Zwei Geraer nehmen am Bundeswettbewerb „jugend creativ“ der Volksbank teil.

Drei Geraer beim Bundeswettbewerb „jugend creativ“

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt wieder den Internationalen Jugendwettbewerb der Volksbanken und Raiffeisenbanken „jugend creativ“. Er wurde bereits zum 50. Mal ausgeschrieben. Alle Schulen in der Region Ostthüringen waren aufgerufen, ihre Malereien, Zeichnungen, Collagen, Kurzfilme unter der Thematik „Glück ist…?“ einzureichen.

746 Kinder und Jugendliche aus 21 Schulen haben sich beteiligt. Die Jury bestand aus bekannten Ostthüringer Künstlern und Kunstkennern, welche die Preisträger der einzelnen Altersklassen ermittelten. Kürzlich fand mit der Preisübergabe an den Schulen der Abschluss des Wettbewerbs auf Orts- und Landesebene statt.

„Dieses Jahr war alles anders, denn unser Highlight die Preisverleihung welche wir im Kino-Cineplex Rudolstadt geplant hatten, konnten wir aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden lassen“, sagte Falko Gaudig Bereichsleiter Vertrieb bei der Volksbank. „Es ist uns aber ein großes Anliegen, auch in dieser herausfordernden Zeit den Jugendwettbewerb und den Gewinnern einen würdigen Abschluss zu bereiten. Deshalb sind nicht die Gewinner zu uns gekommen, sondern wir sind in die Schulen zu unseren Preisträgern gegangen und haben Sie dort überrascht. Den jeweiligen Erstplatzierten auf Ortsebene winkten attraktive und hochwertige Sachpreise. Auf Landesebene gab es sogar Preisgelder bis zu 200 Euro zu vergeben.“

Die Arbeiten der zwei Besten aus Gera werden jetzt weiter am 50. Jugendwettbewerb auf Bundesebene teilnehmen. Zu ihnen zählen Liska Linke und Lina Heller, beide vom Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium Gera

In den vergangenen Jahren zählten einige junge Künstler aus Ostthüringen mit zu den Favoriten. Auch dieses Jahr stehen die Chancen gut, dass einige Teilnehmer weitere Geldpreise oder eine Kreativwoche im Sommer 2021 an der Ostsee in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg gewinnen.