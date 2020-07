Yannic Gareis, Janina Kompalla (Mitte) und Kira Wachter sind Jahrgangsbeste am Osterlandgymnasium in Gera.

Gera. Am Osterlandgymnasium Gera haben alle zur Prüfung zugelassenen Schüler die Abi-Prüfungen bestanden.

Drei Jahrgangsbeste am Osterlandgymnasium Gera

Stolz halten Yannic Gareis, Janina Kompalla (Mitte) und Kira Wachter ihre Urkunden als Jahrgangsbeste 2020 in den Händen. Insgesamt haben am Osterlandlandgymnasium, das in Trägerschaft des Landkreises Greiz ist, 50 junge Leute ihr Abitur erlangt.

Yannic Gareis beginnt ein Studium zum Kommissar bei der Thüringer Polizei. Janina Kompalla möchte Pharmazeutin werden und Kira Wachter Deutsch und Ethik als Lehramt studieren.

