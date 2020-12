Drei junge Löwen für den Geraer Waldzoo

Gera. Es war ein trauriges Jahr für das Geraer Löwenpaar. Im April musste Amos eingeschläfert werden, im Dezember wurde Kibali 17-jährig von ihrem Krebsleiden erlöst. Seit Juni 2011 lebten die Beiden im Geraer Waldzoo. Aus Erfurt waren sie nach Gera gekommen.

„Wir haben Interessantes zu berichten“, lud Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) am Dienstag in das Löwengehege ein. Sah es erst danach aus, dass dieses Gehege länger verwaist bleibt, konnte nun kurz vor Weihnachten eine frohe Kunde verbreitet werden. Drei Jungtiere, zwei Löwinnen und ein Löwe, wird der Zoologische Garten Magdeburg an Gera abgeben. Die Drei sind Geschwister, am 19. November 2019 geboren und tragen ein helles Fell, sagt Tierinspektor Steffen Horn. Noch sind sie nicht ganz ausgewachsen.

„Sie werden unser Wappentier würdig vertreten“, sagt Konrad Nickschick, der Leiter des Umweltamtes, der seit 2016 auch für den Geraer Tierpark verantwortlich ist. „Es ist schön, dass das zeitlich so klappt“, sagt er. Seit Sommer habe man gewusst das Kibali schwer krank ist. Insofern laufe die Suche nach Jungtieren schon länger, die Zoos und Tierparks untereinander tauschen. „Dann können die Geraer für die nächsten 16, 17 Jahre wieder Löwen sehen“, sagt Tierparkleiter Ulrich Fischer. „Dass ein Zoolöwe 20 Jahre wird, ist sehr selten. Dann wäre er ein Methusalem“, meint er.

Löwengehege wird zuvor umgebaut

Doch bevor der Tiertransport starten kann, sind Vorarbeiten im Umfang von etwa 5000 Euro zu erledigen. Neuer Sand wurde schon ins 700 Quadratmeter große Freigelände geschafft, ein großer Kratzbaum zum Wetzen der Tatzen soll noch seinen Platz bekommen, ebenso ein Felsbrocken und Sandsteine, die das Wegschwemmen des Sandes verhindern. Zudem wurden am Dienstag Wärmeplatten angeliefert, die mit Niederspannung betrieben und noch installiert werden müssen. 1,40 Meter mal 1,30 Meter groß sind die wasserdichten und kratzfesten Holzplatten, auf denen den Tieren der Aufenthalt im Freien angenehm gestaltet werden soll. Denn nur dort sind sie von den Besuchern zu sehen.

Damit trägt der Tierpark auch der Auflage der Genehmigungsbehörde Rechnung, die das als Übergangslösung akzeptiert. Im Moment ist der Platz für die drei Löwenkinder noch etwas knapp. Jedes Tier muss im Raubtierhaus 20 Quadratmeter zur Verfügung haben. Genug Platz bekommen die Drei, wenn Orpha, die 17-jährige Chinaleopardin, nicht mehr ist. Im Moment geht es der Dame gut. Vorige Woche erst bestand sie einen Gesundheitscheck und genoss Maniküre und Pediküre für ihre Krallen, erzählt Fischer.

Doch mit dem Zusammenlegen der Raubtieranlage soll es nicht getan sein. Sanierung und Umbau, um das Tierhaus allen Standards der artgerechten Haltung anzupassen, sind schon länger geplant. Mit dem Beschluss zum Stadthaushalt für nächstes Jahr war angekündigt, dass 2023 aus Eigenmitteln 100.000 Euro in den Umbau des 1978 errichteten Tiergeheges gesteckt werden sollen. Amtsleiter Nickschick sprach davon, dass darauf der Fokus in den nächsten drei bis fünf Jahren liegen soll. Die genaue Summe kennt heute noch niemand. Letztlich hängst sie auch davon ab, wie das Gehege künftig aussehen soll. „Am liebsten wollen wir weg von der Käfighaltung und die Tiere hinter Glas zeigen. Die Sehgewohnheiten haben sich geändert“, so Nickschick.

„Wir wissen, dass der Tierpark sich hoher Spendenbereitschaft erfreut. Jeder Tierparkfreund ist jetzt zusätzlich ermuntert, uns beim Umbau des Löwengeheges zu unterstützen“, sagte der Oberbürgermeister. Als weitere Variante der Verbundenheit mit dem Waldzoo sprach er die Tierpatenschaften an. „Für die Löwen sind noch zwei zu vergeben, denn meine Frau und ich werden die Paten für das männliche Wappentier“, kündigte er an.

Im Moment ist der Tierpark bis voraussichtlich 10. Januar 2021 geschlossen. Doch fast täglich kommen Besucher zur Kasse und kaufen Jahreskarten oder schließen Tierpatenschaften ab, um originelle Weihnachtsgeschenke zu haben. So kamen in der Vorwoche auch acht neue Tierpatenschaften dazu, so dass deren Zahl laut Tierinspektor Horn jetzt auf über 100 gestiegen ist.

Spendenkonto für die Raubtieranlage:

Tierpark Gera, Sparkasse Gera Greiz, IBAN: DE 90 830 500 0000 0000 0019, Verwendungszweck: 78.75457.2