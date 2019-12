Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Kinder nach Unfall im Krankenhaus - Einbrecher in Schießstand, Supermarkt und Praxis

Einbruch in Praxis und Wohnung

Bei einem anderen Einsatz bemerkten Polizeibeamte in der Nacht zu Montag gegen 1.20 Uhr einen Mann, wie dieser eine Tasche in einem Gebüsch in der Berliner Straße in Gera abstellte. Als die Beamten in der Tasche nachschauten, fanden sie eine Vielzahl von Medikamenten und Unterlagen, die schließlich den Verdacht eines Diebstahls in einer Arztpraxis erhärteten. Sowohl in die Praxis als auch in die darüber liegende Wohnung wurde in Abwesenheit der Eigentümerin eingebrochen und diese komplett durchwühlt. Angaben zum genauen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Die Kripo ermittelt.

Täter und Opfer flüchten

Weil ein Zeuge eine Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Bachgasse bemerkte, informierte er Samstagabend gegen 23 Uhr die Polizei. Kurz bevor die Beamten eintrafen, flüchteten alle Beteiligten ins Stadtzentrum. Weder Täter noch Geschädigte konnte die Polizei daher antreffen. Die Geraer Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise zu den beteiligten Personen unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Drei Kinder nach Unfall im Krankenhaus

Als der Fahrer (44) eines Mercedes am Freitagabend gegen 21.10 Uhr von der De-Smit-Straße nach links in die Straße Am Sommerbad abbiegen wollte, missachtete er nach Erkenntnissen der Polizei scheinbar das Rot. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß zwischen dem auf der Straße Am Sommerbad in Richtung Theaterstraße fahrenden Honda (Fahrer 41). Beide Autos wurden beschädigt. Sowohl der 41-jährige Honda-Fahrer (leicht verletzt) als auch die im Honda befindlichen Kinder (11, 11, 12) wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Brand im Keller

Am Freitag gegen 10:45 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Reichenfelser Straße zum Brand. Das Feuer löschte die Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brand in Zeulenroda-Triebes: Pflegemitarbeiterin findet Leiche

Graffiti-Schmierereien

Zwischen Samstag und Sonntag besprühten bislang unbekannte Täter eine Zaunsäule und einen Lichtmast in der Theodor-Körner Straße mit roter Farbe. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

Einbrecher öffnen Tresor aus Supermarkt

Nach einem Einbruch in einen Supermarkt in Berga ermittelt seit Samstag die Kriminalpolizei Gera. Nach derzeitigen Ergebnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Markt. In der Folge öffnete sie gewaltsam einen im Büro befindlichen Tresor und flüchteten schließlich unerkannt mit dem gefundenen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum vom 20. Dezember (20:30 Uhr) zum 21. Dezember (6 Uhr) auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben unter der Tel. 0365 / 8234-1465.

Einbrecher im Schießstand

Vermutlich in der Nacht zu Sonnabend wurde in den Schießstand vom Schießverein von Hohenölsen (einem Ortsteil von Weida) eingebrochen. Der oder die Täter drangen in das Gelände ein und entwendeten ein Notstromaggregat. Zeugen werden gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de