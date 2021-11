Drei Männer greifen Gruppe am Geraer Südbahnhof an und klauen Fußballschal

Gera. Zwei Männer wurden bei einer Auseinandersetzung in Gera verletzt. Einer der Angreifer konnte fliehen.

Bei einer Auseinandersetzung in der Nähe des Südbahnhofs in Gera sind zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilt, griffen am Samstag gegen 17.15 Uhr drei Männer (22, 27, unbekannt) drei andere Männer im Alter von 29, 35, 44 Jahren in der Heinrichstraße an.

Einem der Angreifer gelang es, nach der Tat unerkannt zu fliehen. Zudem stahlen die Angreifer einem der Männer den Fußballschal.

Zwei der drei Angegriffenen wurden leicht verletzt, wobei der 44-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.