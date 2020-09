Die Floristinnen Julia Heyer (links) und Julia Kegel in Gera.

Gera. Alles was das Gärtnerherz begehrt, gibt es auf dem Geraer Markt.

Drei Tage dreht sich in Gera alles um den Garten

Die 51. Auflage der Geraer Gärtnermarkttage beginnen am Donnerstag auf dem Marktplatz. Die regionalen Gärtnereien bieten bis zum 12. September, 14 Uhr, ein umfangreiches Sortiment an Chrysanthemen, Heidepflanzen, winterharten Stauden, Alpenveilchen und vielem mehr an.