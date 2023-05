Drei Weidaer Schulen öffnen zum Campus-Fest die Türen

Weida. Nach dem Umbau-Projekt des Landkreises können sich Interessierte die Räume anschauen.

Nach dem aufwendigen Schulbau-Projekt „Campus Weida“ wird am Samstag, 6. Mai, von 10 bis 15 Uhr zum Campusfest in die Osterburgstadt eingeladen. Alle drei an dem Schulstandort Rudol-Alander-Straße und Bahnhofstraße vereinten Schulen öffnen ihre Türen und gewähren Einblick in die neuen Räume: die Regelschule Max Greil, das Förderzentrum Comenius-Schule und die im Zuge des Campus-Projekts an den Standort umgezogene Grundschule Osterburg.