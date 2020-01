Gera. In Gera sammeln rund 35 Sternsinger für den guten Zweck. Am Dienstagmorgen wurden sie im Rathaussaal empfangen. 2019 kamen bundesweit rund 50 Millionen Euro zusammen.

Dreikönigsaktion in Gera soll Kinder im Libanon unterstützen

Zwischen 300 und 400 Besuche werden die Sternsinger auch in diesem Jahr den Geraer Haushalten, Schulen, dem Krankenhaus und etlichen Firmen in drei Tagen abstatten. Am Dienstagmorgen wurden sie von Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) empfangen und schrieben ihr Kreidezeichen – „C+M+B“, Christus mansionem benedictat, was soviel bedeutet wie, Christus segne dieses Haus – über die Tür des Rathaussaals. Unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ sind in Gera und Lusan dieses Jahr rund 35 Sternsinger unterwegs, sagt Peter Mroß, Kaplan der römisch katholischen Pfarrei St. Elisabeth. Der Auftakt der 62. Aktion Dreikönigssingen fand in der Otto-Dix-Stadt bereits am vergangenen Samstag statt. Am kommenden Samstag wird ein letztes Mal für den guten Zweck gesammelt.

Im letzten Jahr 50 Millionen Euro gesammelt Julian Vonarb empfängt die Sternsinger im Geraer Rathaussaal. Foto: Peter Michaelis Die bundesweite Aktion mobilisierte im letzten Jahr rund 300.000 Mädchen und Jungen sowie 90.000 Begleiter. 2019 wurden dabei rund 50 Millionen Euro gesammelt. 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten waren daran beteiligt. Das beste Ergebnis seit jeher, heißt es von Seiten der Träger, dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend. Mit dem Erlös der diesjährigen Aktion sollen Kinder im Libanon sowie Kinder von Flüchtlingsfamilien unterstützt werden. Ein wichtiges Ziel sei es, Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon zu fördern, so die Träger des Projekts. Konkret unterstützen die Projektpartner die schulische Integration und die medizinische Versorgung von Flüchtlingen ebenso, wie die schulische Bildung der Kinder in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Vorbereitungen laufen seit Mitte Dezember Im Rathaussaal fanden sich am Dienstagmorgen fünfzehn Kinder zwischen sechs und 13 Jahren ein. Mit einem „Gloria, öffnet die Tore weit, es ist Sternsingerzeit“, wurde die Zeremonie eröffnet. Julian Vonarb, selbst einst Sternsinger, lobte die Aktion. „Danke, dass ihr euch interessiert, für arme Menschen in anderen Ländern“, sagt er in einer kurzen Ansprache. Weiter überreichte Benedikt Hentschel, Gemeindereferent, im Namen der Kinder eine Collage an Oberbürgermeister Vonarb. „Was ist eigentlich für euch Frieden, haben wir die Kinder gefragt. Das haben sie gemalt“, erläutert Hentschel. Beendet wurde die Aktion vor den 25 bis 30 Zuschauern mit dem Lied „O du fröhliche“. „Wir haben mit den Vorbereitungen um den 17. Dezember angefangen“, erinnert sich Kaplan Peter Mroß. „Wir haben die Lieder ausgesucht, die Texte, Themen und geprobt.“ Zur Eröffnung der Aktion fand am ersten Januar ein Gottesdienst statt. Am Sonntag, um 10.30 Uhr, wird die Aktion Dreikönigssingen in Gera feierlich bei einem weiteren Gottesdienst in der Katholischen Kirche Kolbe gewürdigt.