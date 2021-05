Drogen, Messer, Haftbefehl - Jede Menge Diebesgut

Die Vorfälle der Polizei für Gera.

Fahrradkontrolle endet im Gefängnis

Beamte der Geraer Polizei kontrollierten Mittwochabend gegen 23 Uhr in der Straße Am Fuhrpark in Gera einen 38-jährigen Radfahrer. Wie sich während der Kontrolle herausstellte, führte der Mann eine geringe Menge Crystal sowie ein Einhandmesser mit sich. Eine Fahndungsabfrage ergab, dass gegen den 38-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten leiteten die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Waffengesetz ein und stellten die Gegenstände sicher. Nach der Verkündung des Haftbefehls wurde der 38-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Jede Menge Diebesgut gefunden

Weil ein 33-Jähriger sein gestohlenes Fahrrad bei einem 30-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße in Gera wiedererkannte, informierte er umgehend die Polizei. Bei den ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich bei dem 30-Jährigen eventuell weiteres Diebesgut befinden könnte. Die folgende, durch einen Richter angeordnete Wohnungsdurchsuchung ergab, dass die Beamten in der Wohnung des Mannes insgesamt drei gestohlene Fahrräder auffinden konnten. Die Ermittlungen hierzu dauern weiter an.

