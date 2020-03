Drogen, Waffen, Bargeld: Vier Festnahmen nach Razzia in Gera

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen zu diversen Rauschgift-Delikte hat die Polizei am Dienstag im Stadtgebiet von Gera sieben Objekte (Wohnungen, Geschäft, Gartenlauben) durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich demnach gegen drei Tatverdächtige im Alter von 52, 53 und 29 Jahren.

Bei den Durchsuchungen wurden insgesamt 1,6 Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Haschisch, mehrere tausend Euro Bargeld sowie diverse Drogenutensilien, zwei Langwaffen, eine Schreckschusswaffe, einen Elektroschocker, zwei Reizstoffsprühgeräte, einen Schlagstock und verschiedene Speichermedien und beschlagnahmt.

Aufgrund der festgestellten Beweismittel habe sich der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erhärtet. Sowohl die drei Männer als auch eine weitere tatverdächtige Frau (51), die im Rahmen der Maßnahmen in den Durchsuchungsobjekten angetroffen wurden, seien vorläufig festgenommen worden.

Der 29- sowie der 52-Jährige seien jedoch noch am Dienstag und die 51-Jährige am Mittwoch wieder entlassen worden. Der 53-Jährige werde am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt.

Bei den Durchsuchungen wurde die Polizei Gera von weiteren Thüringer Polizeikräften unterstützt. Zudem wurden zwei Polizeihunde hinzugezogen.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

