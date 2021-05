Drogenhändler nach vermeintlichem Brand in Haft - beim Treppensteigen bestohlen - reihenweise Schaden

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Nach vermeintlichen Brand mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Polizeibeamte wurden Montagabend gegen 20 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Leumnitzer in Gera Straße gerufen. Es stellte sich jedoch heraus, dass in einem angrenzenden Garten eine Feuerschale ordnungsgemäß brannte. Die Beamten fanden bei der Kontrolle bei einem in dem Garten anwesenden 53-Jährigen eine nicht geringe Menge der Droge "Crystal". Des Weiteren hatte der Mann Bargeld und weitere Utensilien, die auf Drogenhandel hindeuten, bei sich. Der 53-jährige Mann wurde aufgrund dessen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierfür dauern derzeit noch an.

Seniorin beim Treppensteigen bestohlen

Die Ermittlungen zum Diebstahl einer Geldbörse am Montag hat die Geraer Polizei aufgenommen. Wie die 84-jährige Geschädigte aussagte erhielt sie gegen 12:30 Uhr beim Hinaufgehen eines Treppenaufganges in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße Hilfe von einer ihr unbekannten Frau. Nachdem die ältere Frau wenige Minuten später ihr Portmonee benötigte, musste sie feststellen, dass dieses nicht mehr in Ihrer Handtasche war. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, welche sich zum Zeitpunkt in der Dr.-Friedrich-Wolf-Straße aufhielten: Tel.: 0365-8290

Seat-Scheibe eingeschlagen

Ein derzeit noch unbekannter Täter schlug am Montag in der Geraer Südstraße, im Zeitraum von 15 Uhr bis 16 Uhr die Seitenscheibe eines Seat ein. Die Polizei Gera ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen: Tel.: 0365-8290

Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr wurden die Geraer Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in der Georg-Büchner-Straße Ecke / An der Spielwiese gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unbekannte einen Kleidercontainer entzündeten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte bislang die Polizei keinen Täter feststellen. Der Kleidercontainer wurde zerstört. Hinweise an die Polizei unter: Tel.: 0365-8290.

Trafostation brennt: Ortsdurchfahrt gesperrt

Am Montag gegen 16.45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr informiert, dass eine Trafostation in Neumühle/Elster brannte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Ortsdurchfahrt wurde gesperrt. Da die Stromversorgung in Neumühle beeinträchtigt war, leitete der Energieversorger Maßnahmen zur Notversorgung ein.

Mit 2,1 Promille reihenweise Schaden verursacht

Am Montag gegen 21.30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer in Zeulenroda-Triebes die Untere Haardt in Richtung Bahnübergang. Nach einer Rechtskurve kam er von der Straße ab, streifte einen geparkten Pkw, der auf einen anderen Pkw geschoben wurde, beschädigte einen Maschendrahtzaun und kollidierte mit einer Hauswand. Durch den Unfall entstand offensichtlich erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab 2,11 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

