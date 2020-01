Durch den Hintereingang auf den Friedhof Gera-Langenberg

Über den Haupteingang auf den Langenberger Friedhof zu gelangen, ist zu bestimmten Tageszeiten kein leichtes Unterfangen. Einen durchgängigen befestigten Gehweg auf der Friedhofseite gibt es nicht. Vom Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite ist zu Stoßzeiten an der dichtbefahrenen Langenberger Straße viel Geduld und Vorsicht gefragt. Zumal nach einem Unfall der stationäre Blitzer mit seiner bremsenden Wirkung nach wie vor nicht wieder aufgebaut wurde.

„Der Zustand ist besonders nachmittags untragbar“, hatte der Langenberger Jürgen Geiling in einem Schreiben an unsere Redaktion bemerkt, „und eine Lösung dringend erforderlich.“ Er schildert die Situation einer älteren Dame, die schaut, wo sich eine Lücke zwischen den großen Lkw und anderen Fahrzeugen auftut. „Lebensgefährlich“ könne das werden, meint er. „Man kann ja nicht einfach sagen, zu Spitzenzeiten darf der Friedhof nicht betreten werden.“

Problematik im Ortsteilrat regelmäßig auf dem Programm

„Das ist im Ortsteilrat bestimmt einmal pro Jahr Thema“, kennt Ortsteilbürgermeister Matthias Kirsch die Problematik. „Ich verstehe es ja auch, aber auf der anderen Seite muss man auch die Relationen wahren“, spricht er die zu erwartenden Besuchszahlen des Friedhofes an. Wie die Stadt verweist er auf den rückwärtigen Friedhofszugang über die Schoßbachstraße. „Ich weiß, der ist nicht behindertengerecht, aber das ist der Friedhof an sich auch nicht.“

Zumindest sei er „für die Langenberger Bevölkerung ein gesicherter Zugang zum Friedhof“, erklärt die Stadtverwaltung. Eben weil das Thema Friedhofs-Zugänglichkeit auch hier schon seit Jahren bekannt war, sei im Zuge eines Umlegungsverfahrens 2012 dieser „Hintereingang“ durch die Stadt „grundstücksmäßig gesichert und baulich aufgewertet“ worden.

Laut Stadt Zebrastreifen nicht möglich, neuer Gehweg zu teuer

Was den Haupteingang betrifft, so ermögliche der einseitige Fußweg im Bereich der Langenberger Straße grundsätzlich den Zugang zum Friedhof, erklärt die Stadt. „Allerdings ist die Querung der Langenberger Straße problematisch“, heißt es zustimmend. Die ebenfalls schon häufiger angeregte Schaffung eines Fußgängerüberweges an der Stelle sei nicht möglich, da hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen fehlen. „So muss beispielsweise die Fußgängerfrequentierung eine Mindeststärke von 50 Fußgängern in der Spitzenstunde aufweisen“, heißt es, was an besagter Querungsstelle aber nicht gegeben ist. „Außerdem liegt die Verkehrsbelegung der Straße ebenfalls über den vorgegebenen Maximalwerten.“

Die Schaffung eines Gehweges auf der Seite des Friedhofes von der Von-Ossietzky-Straße sei aktuell ebenfalls nicht realistisch. Es gibt keine aktuellen Planungen, hier einen Gehweg zu schaffen, teilt die Stadt dazu mit. Hierbei wären sowohl der Grunderwerb von privaten Flächen als auch hoher baulicher Aufwand durch die vorhandenen örtlichen Gegebenheiten notwendig, heißt es. Das gelte auch im Kontext einer möglichen Direktzufahrt vom dortigen Gewerbestandort, auf dem auch die Freiwillige Feuerwehr Gera-Langenberg sitzt, auf die Langenberger Straße. Eine Planung dafür gibt es schon einige Jahre, allein umgesetzt wurde sie noch nicht. Doch auch dann wäre die Anbindung eines öffentlichen Fußweges mit hohem finanziellen Aufwand verbunden, was laut Stadt der Grund dafür sei, diese Maßnahme nie in die Planung aufgenommen zu haben.