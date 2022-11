Durstige Diebe brechen in Gera in Restaurant ein

Gera. Über eine hölzerne Fluchttür gelangten die Langfinger ins alte Kinogebäude. Dort stahlen sie Getränke im Wert von 1000 Euro.

Besonders durstige Diebe waren zwischen Sonntag und Montag (28.11.2022) in Gera am Werk. Eine Mitarbeiterin bemerkte am Montag, dass in ein Restaurant in der Reichsstraße eingebrochen worden war. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter zunächst eine hölzerne Fluchttür eingetreten und seien so ins Innere des ehemaligen Kino-Gebäudes gelangt.

Die Langfinger erbeuteten Spirituosen und Energie-Drinks im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise werden unter 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

