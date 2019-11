E-Auto-Ärger in Bad Köstritz

Elektromobilität ist in aller Munde. Für die Eheleute Hein aus Bad Köstritz ist sie zum Reizthema geworden, aber aus anderen Gründen, als man vielleicht vermutet. Denn sie sind bereits umgestiegen. „Gott sei dank nicht auf rein elektrisch“, sagen Ilona und Enrico Hein heute. Denn mit der Anschaffung ihres Plug-in-Hybrids ging der Ärger los.

Sie wohnen in der Straße Am Anger, einer nicht zu stark frequentierten Nebenstraße. Zwischen ihrem Haus und der Straße ist eine gepflasterte Fläche, auf der sie bis zum Kauf ihres Neuwagens nach eigenen Aussagen immer geparkt hätten. Das sei auch ein wesentlicher Grund gewesen, sich das Fahrzeug zu kaufen, denn so hätten sie es unmittelbar aus ihrem Keller heraus laden können. „Hätten wir hier nicht immer schon stehen dürfen, hätten wir uns dieses Auto nie geholt“, sagt Ilona Hein.

Doch nun, für sie plötzlich, dürfen sie es nicht mehr, würden von der Stadt kontrolliert, hätten sogar schon eine Anzeige bekommen. In einem offenen Brief, den sie zu ihrem Problem an das Thüringer Umweltministerium schickten, berufen sie sich auf Aussagen des Bürgermeisters Dietrich Heiland (CDU), der vor etwa zehn Jahren in einer Anwohnerversammlung versichert habe, dass es sich bei der gepflasterten Fläche auf ihrer Straßenseite nicht um einen Bürgersteig handele. Der Weg für Fußgänger, mit Gehwegplatten, sei auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Juli hätten sie von der Stadt auf eine mündlichen Anfrage vom Mai aber mitgeteilt bekommen, dass es sich doch um einen Fußweg handeln soll, auf dem sie also nicht parken dürften.

So nah und doch so fern: Aus der kleinen Klappe in der Wand kann das Stromkabel zum Laden gezogen werden. Foto: Marcel Hilbert

„Wir gehen davon aus, dass die Formulierung ‘Verkehrsfläche’, die beim Umbau der Straße 2007 für diese Fläche verwendet wurde, fehlinterpretiert wurde“, vermuten Bauamtsleiterin Manuela Boigs und Ordnungsamtsmitarbeiter Eckbert Gutbier von der Köstritzer Stadtverwaltung. Eine Verkehrsfläche könne auch ein Gehweg sein. Fakt sei, dass die Fläche am Haus der Heins nie zum Befahren ausgebaut gewesen sei und deshalb auch nie hätte befahren werden dürfen. Diese Feststellung sei bei einem Treffen der Stadt mit Verkehrsbehörde und Polizei zu dem Thema noch einmal bekräftigt worden. Wenn sie also bisher dort parkten, dann wohl nach dem Prinzip: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Einer Sondergenehmigung, wie sie die Eheleute auch mit Hinweis auf ihrer beider Schwerbehinderung im Oktober für sich beantragten, wurde nicht stattgegeben. „Das Parken auf Geh- und Fußwegen ist grundsätzlich nur durch Ausnahme mittels Verkehrszeichen erlaubt“, heißt es im städtischen Antwortschreiben. Verkehrsbehörde und Polizei hätten eine solche Ausnahme aber abgelehnt. „Hinzu kommt“, sagt Eckbert Gutbier, „dass es in Bad Köstritz keine Stellplatz-Satzung gibt.“ Personalisierte Parkplätze auf öffentlichen Verkehrsflächen seien also gar nicht möglich. Heißt: Wäre das Parken vorm Haus der Heins jemals erlaubt gewesen, hätte prinzipiell jeder dort parken können. Gleiches gilt für die Ausnahme eines Behindertenparkplatzes, den dann ebenfalls jeder mit Berechtigung nutzen könnte.

Ihnen sei vorgeschlagen worden, sagt Ilona Hein, die bislang einzige öffentliche Ladestation der Stadt am Sommerbad etwa einen Kilometer entfernt zu nutzen. „Mit Verlaub, ich bin gehbehindert! Soll ich dann solange im Auto warten oder mir ein Taxi rufen, um nach Hause zu kommen?“ Doch viel mehr andere Optionen gibt es nicht, auch weil die Eheleute keine Möglichkeit haben, auf privatem Grund zu parken. Ein Ladekabel aus dem Keller über die Straße oder auch nur über den Gehweg zum Auto zu ziehen, sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Auch die zwischenzeitliche Idee aus der Stadtverwaltung, einen vier Meter hohen, einschwenkbaren Galgen für das Ladekabel zu bauen, erwies sich als unrealistisch. Für die Heins gebe es eine einfache Lösung: Am Haus parken. „Gern auch zeitlich begrenzt, zum Beispiel ab 20 Uhr, wir wollen hier ja nicht Dauerparken.“ Derzeit aber wähnt man sich in einer Sackgasse. „Die Konsequenz ist, dass ich das teurere Auto auch nur mit Benzin fahre“, sagt Enrico Hein: „Soviel zum Umweltschutz...“

E-Mobilitätim Landkreis Greiz

Im Juli waren im Landkreis Greiz knapp 91.500 Fahrzeuge zugelassen. 61 davon waren nach Auskunft des Landratsamtes Greiz Elektrofahrzeuge, hinzu kamen 384 Fahrzeuge, die mit der Antriebsart Hybrid zugelassen waren.

Im ersten Halbjahr 2019 hat es demnach insgesamt 2263 Neuzulassungen gegeben. Fünf Fahrzeuge davon waren Elektrofahrzeuge und 70 mit E-Hybrid-Antrieb, wobei nicht gesagt sei, dass alle Halter den Elektrovermerk auf dem Kennzeichen (E-Kennzeichen) beantragt haben.