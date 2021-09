E-Scooter kommen nach Gera

Gera. Testfahrten sind am Sonnabend zum Höhlerfest in Gera möglich

Elektrisch angetriebene Tretroller, sogenannte E‐Scooter, seien bald auch in Gera fester Bestandteil des Stadtbildes, ist aus dem Rathaus zu hören. Ab dem 7. Oktober bietet die Stadt in Kooperation mit dem Anbieter „Bird“ diese Alternative zum Auto an.

„Gera soll eine nachhaltige und damit noch lebenswertere Stadt sein. Ein wichtiger Hebel dafür ist die sinnvolle Gestaltung des Stadtverkehrs. Damit verbunden ist die Entscheidung darüber, wie Flächen verteilt werden und sich Menschen fortbewegen können. In Zukunft möchten wir dem motorisierten Individualverkehr ein breiteres Spektrum an Alternativen gegenüberstellen, um Straßenlärm, Staus und Luftverschmutzung im Stadtgebiet langfristig zu reduzieren. Unser Ziel ist es, Mobilität effektiver zu gestalten, indem sie auf umweltverträgliche Verkehrsmittel verlagert wird und die Dienste noch besser vernetzt werden“, kommentiert Thomas Prill, Leiter des Stadtplanungsamtes, die aktuellen Entwicklungen.

Stephan Teichmann, Geschäftsführer von „Bird“ in Deutschland freut sich, „nun werden wir auch den Menschen in Gera eine neue Option anbieten können, um in der Stadt so effizient und sicher wie möglich unterwegs zu sein.”

Wer die Roller noch vor offiziellem Start erleben und ausprobieren will, kann das zum Höhlerfest tun. Am Samstag stehen Interessierten einige der Gefährte für Testfahrten im Kultur- und Kongresszentrum zwischen 10 und 18 Uhr zur Verfügung.

