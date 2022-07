Worte zum Sonntag von Julian Kania, Diakon Pfarrei St. Elisabeth Gera

Vor einiger Zeit klingelte Mitten in der Nacht mein Telefon. Ich bin aus dem Schlaf hochgeschreckt und war kurz irritiert, was jetzt los ist. Etwas verwundert über die nächtliche Störung, las ich auf dem Display den Namen eines guten Freundes. Also bin ich rangegangen, denn wenn er um diese Zeit anruft, muss es wirklich dringend sein.„Hast du Zeit? Es ist dringend.“, war das erste, was er sagte. Natürlich hatte ich Zeit, auch wenn der Wecker auf 4.40 Uhr gestellt war. Schließlich brannte bei ihm die Luft und er brauchte jemanden, an den er sich vertrauensvoll wenden konnte. Freundschaft. Was zeichnet eine echte Freundschaft aus? Für mich sind Achtung und Vertrauen grundlegend. Eine gute Freundschaft beruht auf gegenseitiger Akzeptanz und Achtsamkeit und damit auf dem Annehmen des Anderen, wie er ist. Kurz: Man achtet (auf) sich gegenseitig. Zudem braucht es eine Vertrauensebene, die mit Diskretion und Geheimhaltung verbunden ist und sich durch Verlässlichkeit auszeichnet. Es braucht ein regelrechtes blindes Vertrauen in den anderen, aber auch die Zusage: Ich vertraue dir und setze in dich Vertrauen. Schließlich konnten wir mit vereinten Kräften die Katastrophe abwenden und alles zu einem akzeptablen Ende führen, sodass alles doch recht glimpflich ausging. Eine solche Freundschaft bietet auch Gott uns an. Warum also nicht einmal neue Wege gehen und neue Freundschaften schließen?