EGG und Fischer Academy eröffnen in Gera Ladepark für E-Mobile

Gera. Unternehmen kooperieren, um Ausbau des Ladenetzes in Geras Stadtzentrum voranzutreiben

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) und die Fahrschule Fischer Academy haben gemeinsam einen neuen Ladepark in der Flanzstraße mit 13 Ladepunkten geschaffen. Die EGG installierte am Standort im Geraer Stadtzentrum jeweils eine öffentliche Hypercharger-Ladesäule (HPC – High Power Charger) und eine Normalladesäule der EGG sowie acht Wallboxen für die Autos der Fischer Academy. Die Kooperation entstand, da sich beide Unternehmen der Elektromobilität verschrieben haben.

Die EGG ist der Ansprechpartner für Elektromobilität in der Region und baut das Ladenetz in Gera seit 2017 stetig aus. Die Fischer Academy möchte ihre Fahrschul-Flotte größtenteils auf umweltfreundliche Elektrofahrfahrzeuge umstellen.

Trafostation und neue Kabeltrasse in Flanzstraße verlegt

Das Unternehmen zählt zu den ersten großen Fahrschulen in Deutschland, die mit ihrer Pionierarbeit den Weg in eine nachhaltige und zukunftsweisende Mobilität ebnen. Solch wegweisende Veränderungen sind allerdings nur mit einer entsprechend leistungsfähigen Ladeinfrastruktur möglich.

Die EGG schaffte darum die technischen Voraussetzungen für den Ladepark. Sie errichtete unter anderem eine Trafostation und verlegte eine neue Kabeltrasse von der Flanzstraße in die Heinrichstraße. Mike Fischer, Inhaber der Fischer Academy, stellte das Grundstück für die öffentlichen Ladesäulen zur Verfügung. An den zwei Stromtankstellen der EGG können E-Mobilisten ihre Fahrzeuge an fünf Ladepunkten mit 100 Prozent Ökostrom betanken (drei AC-Ladepunkte mit je 22 kW Ladeleistung sowie zwei DC-Ladepunkte mit einer maximalen Gesamtladeleistung von 225 kW). Damit erweitert die EGG ihr Netz an öffentlichen Stromtankstellen auf insgesamt 43 Stück. André Grieser, Geschäftsführer der EGG: „Wir verstehen uns als Vorreiter der Elektromobilität in Gera und investieren stetig in den Ausbau des Ladenetzes in der Stadt. Durch solche Kooperationen wie mit der Fischer Academy können wir unsere Ziele zur Bereitstellung einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur für E-Mobile in Gera noch besser erreichen.“ Mike Fischer, Inhaber der Fischer Academy: „In der EGG haben wir den idealen Projektpartner für unsere Ideen gefunden. Dieser Elektro-Ladepark markiert nicht nur einen großen Erfolg für die Fahrschule, sondern auch für die gesamte Stadtgemeinschaft von Gera. Die nächsten zwei Jahre werden zeigen, welch wirtschaftliche und umweltfreundliche Auswirkungen diese Aktion hervorbringt.“