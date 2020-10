Ehepaar von Jugendlichen zusammengeschlagen und Polizist im Einsatz verletzt

Gera. In Gera kam es am Wochenende zu zwei schweren Gewalttaten. Dabei wurde ein Ehepaar niedergeschlagen und ein Polizist verletzt.

In Gera wurde ein Ehepaar von mehreren Jugendlichen verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei das Ehepaar die Küchengartenallee entlang gelaufen, als es gegen 18 Uhr bemerkte, wie mehrere Jugendliche einen Mülleimer beschädigten. Sie sprachen die Gruppe an, dass sie damit aufhören sollten.

Daraufhin hätten mindestens drei Jugendliche das Paar attackiert, schlugen den 50-Jährigen Ehemann nieder und traten den am Boden Liegenden gegen den Kopf. Als dessen 48-jährige Frau die Polizei informieren wollte, griffen die Täter auch diese an und zerstörten noch deren Handy. Danach flüchteten die Jugendlichen.

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung auf. Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können. Hinweise werden über die Telefonnummer 0365-8291124 erbeten.

Bereits am Freitagabend habe ein 38-Jähriger in Gera die Polizei gerufen, weil er Streit mit seinem Nachbarn habe. Als die Beamten in die Plauensche Straße zu Hilfe eilten, war der 38-Jährige betrunken und den Polizisten gegenüber aggressiv. Zusätzlich habe er erklärt, dass Problem selbst mit einer Schusswaffe lösen zu wollen, die sich in seiner Wohnung befände.

Da er keine waffenrechtliche Erlaubnis hatte, durchsuchten weitere Beamte seine Wohnung. Weil er die Maßnahme störte und nicht zu beruhigen war, wurde er gefesselt. Er habe sich weiter aggressiv verhalten, beleidigte die Polizisten und verletzte schließlich einen Beamten mit einem Kopfstoß.

Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in der Zelle. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs, Sachbeschädigung und Beleidigung gefertigt. Eine Schusswaffe habe sich nicht in der Wohnung befunden.