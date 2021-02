Ehrenamtliche in Jena und Gera gesucht für Zuspruch am Telefon

Seit Beginn der Corona-Pandemie rufen mehr Menschen bei der Telefonseelsorge Ostthüringen an: Insgesamt 5693 Anrufe gingen 2020 in den Standorten in Jena und Gera ein. Das sind etwa 30 Prozent mehr Anrufe als 2019. Die meisten davon sind in den Monaten März, April, Mai und, wie in jedem Jahr, im Dezember getätigt worden. Die häufigsten Themen waren Einsamkeit, depressive Verstimmungen, problematische familiäre Beziehungen, körperliche Beschwerden und Ängste. Die meisten Gespräche dauern zwischen 15 und 45 Minuten.