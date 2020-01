Gera. Erika Krämer baute maßgeblich die Gewerkschaft NGG in Ostthüringen mit auf. Sie wurde in den Regionsvorstand gewählt und war später im Vorstand tätig.

Ehrenbrief für engagierte Gewerkschafterin

Ihren ersten Mitgliedsausweis hat Erika Krämer gut aufgehoben. Bereits mit 15 Jahren trat sie in die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ein. Das war 1958. „Dies gehörte damals für die Lehrlinge dazu“, erinnert sich die Geraerin, die einst bei HO Backwaren eine Konditorlehre absolvierte. Heute, mit 76 Jahren, ist Erika Krämer immer noch in der Gewerkschaft NGG. Für ihr langjähriges und außerordentliches Engagement verlieh ihr Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den Ehrenbrief des Freistaates.

Einmischen sei eigentlich nie ihre Sache gewesen, gesteht Erika Krämer. Ungerechtigkeit oder Chancenungleichheit jedoch zählten zu den Dingen, die sie nicht einfach hinnehmen konnte. Das begann gleich mit dem Berufsstart. „Nach unserer Arbeit in der Lehrwerkstatt in Untermhaus wurden wir auf kleine Betriebe aufgeteilt. Dort mussten wir häufig auch die ungeliebten Arbeiten für andere Mitarbeiter übernehmen. Meinen Platz habe ich natürlich stets gesäubert. Aber den Dreck für andere immer wegmachen, das sah ich nicht ein und habe deshalb schon das erste Mal aufgemuckt“, erzählt sie schmunzelnd.

Als das Interhotel Gera gebaut wurde, bewarb sich die alleinerziehende Mutter von vier Töchtern und arbeitete dort viele Jahre als Konditorin. Kuchen, Torten, Petit Fours, Desserts – das war ihres. Viele dieser süßen Köstlichkeiten wanderten auch nebenan, im beliebten Café „Zitronenpresse“ über die Theke. Nach der Wende, als das Hotel geschlossen werden sollte, kämpfte Erika Krämer als Betriebsrätin mit für die weitere Existenz des Hauses und setzte sich dafür ein, dass die verbliebenen Beschäftigten abgesichert werden. „Schließlich habe ich dann das Hotel mit zugeschlossen“, meint sie und dabei schwingt Wehmut mit. In der Gaststätte „Rübezahl“ in Untermhaus fand die Geraerin als Köchin eine neue Aufgabe bis zu ihrem Ruhestand mit 60 Jahren.

In all dieser Zeit baute sie maßgeblich die Gewerkschaft NGG in Ostthüringen mit auf. Sie wurde in den Regionsvorstand gewählt. Später war sie im Vorstand tätig, aus dem sie erst im Jahr 2018 ausschied. Sehr am Herzen lag der Gewerkschafterin die Gleichbehandlung der Frauen. Insofern verwundert es kaum, dass Erika Krämer dem gewerkschaftlichen Frauenausschuss der Region vorstand, im Landesbezirksfrauenausschuss tätig war und sich aktiv in die Frauengruppe einbrachte. Für die NGG arbeitete sie als ehrenamtliche Richterin am Sozialgericht Altenburg und im Widerspruchsausschuss der Deutschen Rentenversicherung. Nach wie vor ist sie aktives Mitglied der Gewerkschaftsseniorengruppe, die sich regelmäßig trifft.

Den Ehrenbrief nahm Erika Krämer mit Stolz entgegen. Eine ihrer Töchter begleitete sie nach Erfurt zum Festakt. „Sie sagte zu mir, Mutter das hast du dir verdient“, erzählt die Seniorin und fügt sofort glücklich hinzu: „Auf meine Kinder konnte ich mich immer verlassen.“

Für die Frauen die Chancengleichheit verbessern, höhere Löhne im Gastgewerbe und Bäckereihandwerk, einen gesetzlichen Mindestlohn einführen – für all dies setzte sich Erika Krämer mit ein. Mit Sorge verfolgt sie die aktuell prekäre Situation insbesondere im Gastgewerbe – die niedrigen Löhne, den Personalmangel. Angestellten rät sie, der Gewerkschaft beizutreten, um eigene Rechte wahrnehmen zu können. „Denn sind sie dort nicht organisiert, können wir nicht viel für sie tun.“

Die Gewerkschaft NGG:

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ist die älteste Gewerkschaft in Deutschland. Eine ihrer Vorläuferorganisationen, der Allgemeine Deutsche Cigarrenarbeiter-Verein, wurde bereits 1865 - vor 150 Jahren - in Leipzig gegründet. Seit mehr als 150 Jahren vertritt die NGG die Interessen ihrer Mitglieder. Aktuell finden Tarifverhandlungen für die Ernährungswirtschaft in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt statt. Am 26. November 2019 fand die erste Verhandlungsrunde der Ernährungswirtschaft Thüringen statt. Der Auftakt in Erfurt verlief ernüchternd. Die Arbeitgeberseite war nicht in der Lage, ein Angebot abzugeben. Die Arbeitgeber verweigern Verhandlungen über die Lohnangleichung zu vergleichbaren Tarifgebieten oder Schwesterbetrieben.