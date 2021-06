In Würdigung seiner Verdienste um das Handwerk in Ostthüringen ist Maler- und Lackierer Jochen Weber (Mitte) aus Gera-Trebnitz mit der "Ehrennadel der Handwerkskammer für Ostthüringen in Silber" geehrt worden. Links Innungsobermeister Thomas Jüttner sowie rechts Udo Ritter, Vizepräsident der Handwerkskammer für Ostthüringen.