Ehrungen für Geraer Feuerwehrleute: „Feuerwehr ist ein Teamsport“

Natürlich kribbelt es manchmal, wenn die Aktiven ausrücken, sagt Jürgen Ziemer. Sein letzter Einsatz liegt schon 18 Jahre zurück, sagt der 78-Jährige. Seiner Freiwilligen Feuerwehr in Gera-Liebschwitz hält er trotzdem die Treue, gehört zur Alters- und Ehrenabteilung, übernimmt Funktionen im Verein und hilft im Gerätehaus, zählt er auf. Sage und schreib 60 Jahre ist er Feuerwehrmitglied – eine Leistung, die zurecht von der Geraer Stadtspitze gewürdigt wurde.

Thilo Schütz (rechts) ehrt Hartmut Krause, der für die seine Ehrung extra mit dem Krankentransport abgeholt wurde. Foto: Marcel Hilbert

Man habe eine schöne Feier für die traditionelle Ehrung langjähriger Mitglieder der Geraer Feuerwehr geplant, mit den Familien, die nach den Einsatzkräften die höchste Belastung haben, sagte Thilo Schütz. Aber, so der Amtsleiter für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera, Corona kam dazwischen und so habe man weder Familien noch Vertreter der Fraktionen zur Feierstunde einladen können. Die Würdigung selbst wollte man aber auf keinen Fall ausfallen lassen und so fand sie in kleinem Kreis und unter strikter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln im Rathaussaal statt.

„Feuerwehr ist ein Teamsport“, betonte Schütz, es dürfe kein Blatt zwischen Haupt- und Ehrenamt passen. Auch Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) betonte noch einmal, das mit der Bezeichnung „Geraer Feuerwehr“ beides gemeint ist: Freiwillige Feuerwehr ebenso wie Berufsfeuerwehr. Allen Aktiven gelte höchste Anerkennung für ihren Einsatz für Leib und Leben sowie Hab und Gut ihrer Mitmenschen, betonte er und betonte im Anschluss auch Kurz Dannenberg (CDU), der seit 2014 die politische Verantwortung für die Feuerwehr trage.

Das Ehrenamt leiste überdies eine wichtige soziale und gesellschaftliche Arbeit, unter anderem mit den Jugendfeuerwehren. Wie Geras Jugendfeuerwehrwart Martin Kuhn sagt, habe man unlängst die 100 Mitgliedern bei den sechs Jugendwehren geknackt, zudem sei eine siebte Jugendabteilung in Gründung sagt er, in Gera-Söllmnitz. Insgesamt sind 187 Kräfte in den elf freiwilligen Wehren Geras aktiv.

Thilo Schütz erinnerte in seiner Rede an jüngere Meilensteine für die Feuerwehr, zum Beispiel neue Fahrzeuge, von denen durch Ringtausch mehrere Wehren profitieren – für nächsten Monat kündigte er ein weiteres neues Fahrzeug an. Auch die Umstellung auf Digitalfunk, die Entscheidung für eine Lehrleitstelle in Gera und, ganz frisch, der Beschluss der neuen Feuerwehrsatzung mit Verbesserungen fürs Ehrenamt, seien wichtige Weichenstellungen für Geras Feuerwehr. Nachholbedarf gebe es nach einem Gutachten dagegen bei allen Gerätehäusern, die man aber nacheinander, „Gerätehaus für Gerätehaus“ angehen wolle, sagte Kurt Dannenberg, der zudem das Vorhaben unterstrich, ein Gefahrenabwehrzentrum in Gera zu errichten.

Die Ehrungen

10 Jahre: Jonas Tämmler (FFW Thränitz), Eric Albrecht (FFW Frankenthal), Dominik Lippold (FFW Liebschwitz), André Winter, Jana Domke, Anja Winter (FFW Roschütz)

25 Jahre: Oliver Ebing (FFW Gera-Mitte), Henry Brückner (FFW Gera-Mitte/Berufsfeuerwehr), Dirk Boskugel, Jörg Simon, Ralph Börngen--Schmidt, Göran Kugel (alle Berufsfeuerwehr),

40 Jahre: Andreas Weiss (Berufsfeuerwehr), Ulrich Kabisch (FFW Aga)

50 Jahre: Hartmut Krause (FFW Langenberg)

60 Jahre: Jürgen Ziemer (FFW Liebschwitz)

Ehrung der Jugendfeuerwehr: Philip Schemel (FFW Gera-Mitte), Jens Barth (FFW Liebschwitz)