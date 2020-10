Zum Abschluss des Heinrich-Schütz-Musikfestes am vergangenen Wochenende haben wir Mit-Organisatorin Friederike Böcher um ein kurzes Fazit gebeten.

Was war Ihr persönliches Highlight beim diesjährigen Heinrich-Schütz-Musikfest?

Alle Konzerte und auch die kleineren Veranstaltungen waren hervorragend. Für mich war es ein besonderes Highlight, Françoise Lasserre und ihr Ensemble kennenzulernen. Das schönste Konzert war das am vergangenen Samstag in Zeitz. Man hatte das Gefühl, dass der Glaube greifbar wurde in der Kirche. Das war sehr berührend und einfach sensationell. Auch die Interpretation der Weihnachtshistorie in Dresden und Weißenfels waren besonders, da sie von einem einfühlsamen Evangelisten gesungen wurde und es klang, als wäre es eine ganz neue Geschichte und keine von 1664.

Was war in diesem Jahr die größte Herausforderung und wie haben Sie sie gelöst?

Definitiv das coronabedingte Hygienekonzept zu erstellen und zwischen alle Gäste genügend Abstand zu bekommen. Wir brauchten in diesem Jahr doppelt so viel Personal für die Konzertbetreuung. Es mussten Listen ausgelegt, die Leute an die richtigen Plätze geleitet und alles mehrfach desinfiziert werden. Das war für alle Veranstalter eine Herausforderung. Aber wir haben so lange geschoben, bis es gepasst hat. Keiner hat auf die Uhr geschaut beim Arbeiten, sondern alle haben ihr Bestes gegeben. Jetzt hoffen wir, in den nächsten zwei Wochen keinen Brief zu bekommen.

Welches Feedback gab es schon von den Musikern und Gästen?

Die Musiker waren alle glücklich, endlich wieder ein Konzert spielen zu dürfen – vor allem an so schönen Orten mit toller Akustik, wie in der Geraer Salvatorkirche. Für viele war es der erste Auftritt seit Corona und das hat die Konzerte besonders emotional gemacht. Auch unsere über 600 Gäste aus nah und fern waren begeistert. Wir hatten noch nie so viele Vorverkäufe und waren auch überall fast ausverkauft. Insgesamt habe ich auf allen Seiten großes Wohlwollen und strahlende Augen gesehen.