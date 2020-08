Im Foyer unseres Geraer Adventhauses in der Handwerkstraße hängt ein Bild aus Scherben von Bernd Lehmann. Eine Seitenansicht von zwei Gesichtern, die sich anschauen. Viele der Scherben hatte er am Feldrand aufgelesen. Früher wurde zerbrochenes Geschirr auf den Misthaufen geworfen, das später mit aufs Feld kam. Durchs Eggen gelangen die Scherben nun nach oben wie Strandgut einer anderen Art.

Scherben sind Ergebnisse unglücklicher Umstände. Sie gehören auf die Verlustseite. Manchmal kommt einem das Leben selbst wie ein Scherbenhaufen vor. Viel kann zu Bruch gehen – Lebensträume, Freundschaften, Beziehungen. Auch in uns kann was zerbrechen. Wir bestehen wie aus Bruchstücken, die zusammen keinen Sinn zu machen scheinen. Oder wir fühlen uns wie eine einzelne Scherbe – wir gehören nirgendwo hin und passen nicht zu anderen. „Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe“, heißt es in einem alten Gesang in der Bibel (Psalm 22, Vers 16a).

Bernd Lehmann fügte wertlose Scherben zu einem wertvollen Bild zusammen. Er schuf aus Bruchstücken ein neues Ganzes. Noch eine weitere Form ist zu erkennen: Ein Gefäß! Der Geraer Maler hatte dabei an den Abendmahlskelch und den Taufstein aus der volkskirchlichen Tradition gedacht. Beides Rituale, die auf Gott hinweisen.

So wurde der Künstler selbst ein Bild für Gott. Auch Gott hebt wertlose „Scherben“ auf – gescheiterte und zerbrochene Menschen. Er schafft aus ihnen und mit ihnen etwas, das Bedeutung und Wert besitzt. Das ist der Gott, den ich liebe.