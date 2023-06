Ein musikalischer Ritt durch die Bigband-Geschichte mit dem Metropolitan Jazz Orchestra Gera

Gera. Das Metropolitan Jazz Orchestra unter Leitung Tim Jäkel spielt Klassiker und Ohrwürmer im Konzertsaal des Theaters.

In The Mood, The Girl From Ipanema, Big Spender oder Over The Rainbow – nur einige Stationen auf der Reise durch 100 Jahre Bigband-Musik, auf die am Sonnabend das 17-köpfige Metropolitan Jazz Orchestra (MJO) aus Gera die Zuhörer im Konzertsaal des Geraer Theaters mitnehmen möchte. „Big Band Time“ heißt das Konzert, zu dem am 17. Juni um 19.30 Uhr eingeladen wird.

Von Swing-Evergreens von Glenn Miller und Benny Goodman über Ausflüge in die Filmmusik bis hin zu Bigband-Neuinterpretationen aus der Welt des Soul und Pop reicht diesmal das Programm. Als Gast-Bandleader hat der Erfurter Tim Jäkel diesmal die Leitung inne. Mit ihm hatte das Metropolitan Jazz Orchestra bereits beim letzten Konzerthöhepunkt zusammengearbeitet. Da hatte er für das Filmmusikkonzert des MJO mit dem Konzertchor Rutheneum im Hofwiesenpark einige Filmmelodien für Bigband arrangiert, zum Beispiel aus den „Harry Potter“-Filmen.

„Wir arbeiten schon länger mit ihm zusammen“, sagt MJO-Pianist Alexander Beer. Die Gast-Leiter hätten immer auch ihre eigene Handschrift, sagt er und freut sich auf ein Konzert mit vielen Klassikern und Ohrwürmern.

Als Sängerin für die Songs von Frank Sinatra bis Amy Winhouse wurde Jule Roßberg gewonnen. Es ist, sagt Alexander Beer, das letzte Konzert vor der Sommerpause. Am 10. September sei um 18 Uhr ebenfalls im Konzertsaal des Geraer Theaters das nächste Konzert geplant. Wer die Bigband also vorher noch einmal bei einem beschwingten Konzert erleben möchte, hat jetzt noch einmal die Chance. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 8279105 (Gera) bzw. 03447 585160 (Altenburg) sowie im Internet unter www.theater-altenburg-gera.de.