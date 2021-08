Ein Tag beim Radhersteller in Ronneburg

Gera. Für das IHK-Schülercollege on Tour gibt es am 24. August noch freie Plätze.

Das Ostthüringer IHK-Schülercollege ist „on Tour“ und bietet am Dienstag, 24. August, in der Accuride Wheels Ronneburg GmbH einen Praxistag für Schüler ab Klasse 8 an. Kurzentschlossene können sich noch bei der IHK in Gera melden.

Für einen Tag sind die Schüler Teil der Radherstellung und erleben die Ausbildungsberufe Werkzeugmechaniker/-in, Zerspanungsmechaniker/-in und Industriemechaniker/-in hautnah in der Praxis, informiert die Industrie- und Handelskammer. Angeleitet von Mitarbeitern des Unternehmens können sie grundlegende Metall- und Blechbearbeitungstechniken wie Anreißen, Körnen und Stempeln ausprobieren Auf die Weise sammeln wertvolle Erfahrungen für die spätere Berufswahl.

Die geltenden Hygieneregeln werden beachtet und umgesetzt.

Anmeldung im Internet auf der Seite www.ihk-schuelercollege.de (Rubrik „College on Tour“) oder telefonisch in der IHK Ostthüringen bei Nadine Werlich unter 0365 / 8553-419. Die Teilnahme ist kostenfrei und ein Mittagessen wird gestellt.