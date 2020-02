Gera. Für diesen Kurs an der Geraer Volkshochschule sollten Interessenten gute Laune und bequeme Kleidung mitbringen.

Ein Versuch, Anmut in den Alltag zu bringen

Die Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ bietet im Semester Frühjahr/Sommer wieder einen Kurs Orientalischer Tanz an. Ein Gespräch mit Bauchtänzerin Uta Wolf, die die Teilnehmer anleitet.

Am Mittwoch, dem 19. Februar, um 18 Uhr, beginnt ein Kurs Orientalischer Tanz an der Geraer Volkshochschule. Was lehren Sie dabei?

Als Einstieg in den Kurs werden die fünf Grundbewegungen ausführlich erklärt und geübt. Es sind Bewegungen mit dem Becken, mit der Hüfte. Wir versuchen, etwas Anmut in den Alltag zu bringen. Ich nenne es zugleich das lustigste Beckenbodentraining der Welt. Wir haben immer viel Spaß. Die Teilnehmer brauchen keine Vorkenntnisse und für Tipps und Tricks bin ich da. Leider melden sich stets nur Frauen an. Ich würde gern auch mal Männer unterrichten.

Wer kann mitmachen?

Der Kurs richtet sich an alle, die erste Kontakte mit dem orientalischen Tanz knüpfen wollen als auch an jene, die darauf aufbauend, schon länger orientalisch tanzen und ihre Tanzroutine erweitern wollen. Gute Laune und bequeme Kleidung sollten die Interessenten mitbringen. Wir beginnen mit einer kurzen Vorstellung aller und einer kleinen Erwärmung, die den Kreislauf in Schwung bringt.

Was fasziniert Sie am orientalischen Tanz?

Ich habe 2001 oder 2002 angefangen, ihn an der Geraer Volkshochschule zu unterrichten. Mich fasziniert daran, dass er sehr viele Rhythmen und Facetten hat. Man lernt seinen Körper besser kennen und kann Bewegungen ausführen, bei denen andere Leute denken, man hat drei zusätzliche Gelenke. Dafür braucht man natürlich etwas länger, aber Spaß macht es ab der ersten Stunde. Der Tanz wird mir nie langweilig. Zudem lässt er sich ohne Partner tanzen. Denn wenn ich beispielsweise zum Tangokurs gehen möchte, brauche ich einen Partner und der will dann immer nicht. Ich tanze sehr gern orientalisch und bin auch zu Auftritten bereit. Interessenten für den Kurs können sich unter 0365 / 55 25 93 10 oder per E-Mail service@volkshochschule-gera.de anmelden. Unter www.volkshochschule-gera.de ist die Anmeldung auch online möglich.