Gera. Für kreative Videobegeisterte werden im Juli Online-Kurse zur Bearbeitung von Videos mit dem Smartphone angeboten.

Am 5. Juli und am 19. Juli findet der zweiteilige Online-Kurs „Ein Video mit dem Smartphone drehen: Von der Idee zum fertigen Video“ statt. Das kostenlose Angebot des Thüringer Medienbildungszentrums (TMBZ) der TLM in Gera richtet sich an Anfänger ab 50 Jahre.

Die Teilnehmer lernen, wie man mit einem Smartphone eigene Videos gestalten kann. Neben der Vermittlung technischer, gestalterischer und rechtlicher Kompetenzen, erhalten sie Informationen zur Nutzung kostenloser Apps für das Planen, Drehen und Schneiden eigener Videos.

Im Rahmen einer Praxisphase zwischen den beiden Online-Seminaren drehen sie ein eigenes Video. Jeder Teilnehmende erhält eine persönliche Bewertung mit weiteren Anregungen und Tipps.

In Teil 1 am 5. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr, wird das Know-how und Handwerkszeug für das medienpraktische Umsetzen eines Videos vermittelt. In Teil 2 am 19. Juli, von 14.30 bis 16.30 Uhr, werden Videoarten vorgestellt.

Anmeldung gebeten bis 28. Juni an: medienbildungszentrum-gera@tlm.de Damit bestätigen die Interessenten die Teilnahme an beiden Modulen