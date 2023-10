Einblicke ins Innenleben von Kriminellen: Schauspieler und Knastarzt Joe Bausch kommt nach Gera

Gera. Der Tatort-Darsteller und Autor dreier Bücher über seine langjährige Arbeit als Gefängnisarzt gastiert im Januar im Comma.

Der Knastarzt, Autor und Schauspieler Joe Bausch kommt am 24. Januar 2024 nach Gera. Bekannt ist der Schauspieler mit dem markanten Gesicht vor allem aus dem Kölner Tatort, wo er den Rechtsmediziner Joseph Roth spielt. 30 Jahre lang war er Anstaltsarzt im größten deutschen Hochsicherheitsgefängnis in Werl. Sein Buch „Knast“, das 2012 erschien, war ein Spiegel-Bestseller, ebenso sein Buch „Gangsterblues“ aus dem Jahr 2018. „Maxima Culpa“ heißt sein neustes Buch, das 2022 erschien. Die Protagonisten in den Büchern von Joe Bausch sind Mörder, Dealer, notorische Betrüger, Vergewaltiger oder sie haben schwere Raubüberfälle begangen. Sie alle wurden zu hohen Haftstrafen verurteilt. Hin und wieder sprechen sie über ihre Straftaten. Sie alle lassen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Erlebnisse aus der Zeit als Anstaltsarzt präsentiert Joe Bausch am 24. Januar live im Clubzentrum Comma. Für die Veranstaltung hat der Vorverkauf begonnen, Karten gibt es unter anderem im Geraer Pressehaus unserer Zeitung, Johannisstraße 8.