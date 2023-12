Einbrecher im Schönheitssalon - Unbekannte klauen Ortsschilder

Gera. Auf Bargeld und Kosmetikprodukte hatten es Diebe abgesehen. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gera und Umgebung.

Einbrecher sind am Wochenende gewaltsam in einen Schönheitssalon in der Fasaneriestraße in Gera eingebrochen. Vermutlich gelangten sie nach Angaben der Polizei über die rückwärtige Seites ins Innere des Geschäftshauses.

Im Salon durchwühlten die Täter Schränke und Regale und stahlen Bargeld und diverse Kosmetikartikel. Die Kripo in Gera ermittelt (Bezugsnummer 0321880/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen.

Einbruch in Jugendclub

Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in einen Jugendclub in der Julius-Storm-Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten sie keine Gegenstände.

Am Gebäude selbst entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen Einbruches aufgenommen und sucht unter der Bezugsnummer: 0322198/2023 nach Zeugen.

Fahrzeug beschädigt

Die Beifahrerscheibe eines in der Schmelzhüttenstraße abgestellten Lkw der Marke Citroen zerschlug ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0320435/2023 entgegen.

Unbekannte klauen Ortsschilder

Im Zeitraum von Anfang Dezember bis zum Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter insgesamt vier Ortstafeln der Gemeinde Wünschendorf. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Schilder provisorisch durch 50-km/h-Schilder ersetzt, um auf den Beginn der Ortschaft hinzuweisen. Die Greizer Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht nach Zeugen.

Diebstahl aus Gartenanlage

Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag auf Samstag Zutritt zu drei Gartengrundstücken in einer Kleingartenanlage in der Schulstraße in Bad Köstritz.

Entwendet wurden aus den gewaltsam geöffneten Gartenlauben anschließend Werkzeuge sowie rund 50 Meter Kupferkabel. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0321548/2023.

