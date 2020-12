Gera. In Gera sind Unbekannte in eine Apotheke eingebrochen, hinterließen hohen Schaden und entkamen mit Bargeld in vierstelliger Höhe.

Einbrecher in Geraer Apotheke erbeuten Bargeld in vierstelliger Höhe

In der Nacht zu Montag drangen noch unbekannte Täter gewaltsam in die Apotheke in der Schleizer Straße in Gera ein. Nach Angaben der Polizei durchsuchten sie daraufhin die Räumlichkeiten und verursachten dabei Schäden an der Tür.

Im Inneren der Apotheke durchwühlten die Einbrecher mehrere Schränke in einem Büro. Mit Bargeld in vierstelliger Höhe flüchteten die Unbekannten schließlich vom Tatort unerkannt.

Die Kriminalpolizei Gera sucht nun Zeugen, die mit Hinweisen zum Tatgeschehen helfen können. Unter der Telefonnummer 0365/8234-1465 werden Anrufe entgegengenommen.