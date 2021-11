Einbrecher in Metallbaufirma - Moped-Fahrer bei Unfall verletzt

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Einbrecher in Metallbaufirma

Den Einbruch in seine Metallbaufirma meldete am Montag in Gera der Eigentümer der Geraer Polizei. Unbekannte verschafften sich demnach gewaltsam Zutritt zu der Firma in der Zeulsdorfer Straße und verursachten Sachschaden. Aus dem Gebäude selbst stahlen die Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Monitore. Die Kripo Gera sucht Zeugen.

Moped-Fahrer bei Unfall verletzt

Beim Ausfahren aus einer Supermarktausfahrt in der Geraer Vogtlandstraße bemerkte der Fahrer (55) eines Skoda Montagnachmittag gegen 13.20 Uhr scheinbar einen 16-jährigen Mopedfahrer zu spät. Es kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 16-Jährige kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen kam zur ärztlichen Versorgung vor Ort. Die Geraer Polizei ermittelt

