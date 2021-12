Gera. Außerdem meldet die Polizei einen Randalierer.

Alle vier Reifen zerstochen

Ein bislang unbekannter Täter machte sich in der Nacht zu Donnerstag an einem in der Karl-Matthes-Straße in Gera abgestellten Skoda zu schaffen. Dabei zerkratzte er nicht nur den Lack des Pkw, sondern zerstach zusätzlich alle vier Reifen. Die 50-jährige Fahrzeugbesitzerin meldet den Vorfall der Geraer Polizei. Diese sucht nach Zeugenunter Tel. 0365 / 829-0.

Einbrecher räumt in Gera Wohnung aus, während Bewohner schläft

Den Einbruch in seine Wohnung in der Schmelzhüttenstraße meldete in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr der 59-jährige Anwohner der Polizei. Offenbar über ein gekipptes Fenster der Erdgeschosswohnung gelangten der oder die Täter in die Wohnung. Dort stahlen sie u.a. eine Leinwand, einen Bogensportartikel sowie einen Rucksack. Anschließend gelang den Einbrecher unerkannt die Flucht.

Während der Tatzeit, die nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mitternacht und 2:10 Uhr lag, war der 59-jährige Wohnungsinhaber in einem anderen Raum und schlief dort. Die Kripo Gera ermittelt nun zum Tatgeschehen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Vermisstensuche in Gera erfolgreich