Einbrecher randalieren in Geraer Firmenhalle

Gera. Unbekannte sind in Gera in eine Firma eingebrochen. Anschließend randalierten sie in einer Halle.

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Firma in der Ruckdeschelstraße in Gera ein. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Eindringlinge über ein Fenster in das Objekt. In der Halle randalierten sich anschließend derart, dass Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand.

Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365/8290 (Bezugsnummer: 0201305/2023) entgegen genommen.

