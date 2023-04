Einbrecher wird in Gera auf frischer Tat gestellt

Ein Dieb machte sich am Freitag in Gera an einer Gartenlaube zu schaffen (Symbolbild).

Gera. Polizisten stellten am Freitag einen Mann in Gera. Der Dieb machte sich an einer Gartenlaube zu schaffen.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitag gegen 9 Uhr in der Zwötzener Straße in Gera gekommen. Polizisten stellten laut Angaben der Landespolizeiinspektion Gera einen 67-jährigen Mann fest, der in eine mit Bauzäunen umschlossene Gartenanlage eindrang.

Bei einer Gartenlaube demolierte er Holzplatten und verlud diese in seinen Pkw. Des Weiteren entwendete er einen Spaten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.