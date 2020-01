Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Ronneburg eingebrochen. (Symbolbild)

Ronneburg. Unbekannte Einbrecher sind in Ronneburg in eine Tankstelle eingedrungen.

Einbruch in Ronneburger Tankstelle

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Tankstelle in Ronneburg eingebrochen. Laut Polizei seien die Täter gegen 2 Uhr in die Tankstelle in der Brunnenstraße eingedrungen und hätten dort ein Büro durchwühlt und an einem Tresor hantiert. Mit einem Schlüssel, den sie dort fanden, seien sie dann unerkannt geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Unter Telefon 0365 / 8234-1465 nimmt die Polizei diese entgegen.