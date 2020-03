Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Anschaffung hebt die Laune

Mein Mann ist pragmatisch. Um den Lagerkoller von Frau und Kind vorzubeugen, geht er los und kauft ein. Eine Rutsche. Für drinnen. Nun also ein Spielplatz im Kinderzimmer.

Kaum ist das Monstrum aufgebaut, kennt unser Spross kein Halten mehr. Ich hieve den glucksenden Knirps zigmal da rauf und sehe zu, dass das wilde Toben ohne blaue Flecken abläuft. Einfach süß, wie er quietscht und „Moma“ ruft. Soll heißen, nochmal Mama. Na klar mache ich das, aber dann habe ich Rücken, denn der Mops wiegt mittlerweile zwölf Kilo.

Das Gute an der Anschaffung ist, sie ist nötig. Vielleicht werde ich die Rutsche ja bald auch benutzen, wenn der erzwungene Hausarrest länger dauert als uns lieb ist. Wenn ich meinen Sohn beobachte, hebt das zumindest enorm die Laune. A pro pos Laune: Bei seinen Großeltern war die geknickt.

Sie haben unbeschwerte Tage an fernen Stränden hinter sich. Hart ist für sie jetzt auch, ihre Enkel für unbestimmt Zeit nicht sehen zu können. Das Vorsicht-walten-lassen verlangt allen ganz schön was ab. Wer wünscht sich jetzt nicht auf eine ferne Insel. Bestimmt auch die Mitarbeiter in kommunalen Verwaltungen, die am Limit arbeiten. Nach Telefonaten in Geras Umland weiß ich, dass Gemeinden und Städte gerade sonstwas tun, damit das für die Bürger Selbstverständliche weiter Bestand hat. Da darf sich nun jeder einmal selbst befragen, was er bisher alles für sicher hielt.

Ich habe jetzt Zeit für solche Gedankenspiele, liege jetzt mit Erkältung im Bett. Na toll.