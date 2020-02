Eine der letzten Bastionen des Faschings in Gera

Zwei „Arschäologen“ aus dem Jahr 2200 haben die Überreste einer Menschensiedlung entdeckt: der Narrenstadt Zwötzen. Neben den Gebeinen des Königs und seines Hofstaates – überliefert hießen sie wohl Ortsteilbürgermeister und Ortsteilrat – gibt es Aufzeichnungen darüber, dass dort einst ein Fluss namens Elster zu finden war. Zum Schutz der Bewohner wurde dereinst ein Hochwasserschutz gebaut, der den Erzählungen nach zeitgleich mit dem Flughafen BER fertig wurde. Da war die Elster wegen des Klimawandels jedoch schon ausgetrocknet...

Volkshaus Zwötzen als Traditionsadresse

Die Ronneburger Tanzgruppe eröffnete das Programm. Foto: Marcel Hilbert

Schon der futuristische Auftakt ins närrische Programm des EKC 77 Gera im gut besuchten Volkshaus Zwötzen sorgte für einige Lacher. Wie laut EKC-Chef Jürgen Hohlbein bereits am Vorabend war die Stimmung ausgelassen und fröhlich unter den Karnevalisten und ihren närrischen Besuchern in einfallsreichen Kostümen. Tanzdarbietungen, Gesang, Comedy und filmische Sketche sowie Livemusik mit der Partyband Rosa hatte das abwechslungsreiche Programm im farblich wechselnd angestrahlten Volkshaus Zwötzen zu bieten. Dem Team der Traditionsadresse dankte Hohlbein für die Unterstützung ebenso wie den Sponsoren und der Werbegemeinschaft Zwötzen, die sich in diesem Jahr auch ins Programm einbrachte.

Zwei Forscher aus der Zukunft haben die Überreste der „Narrenstadt Zwötzen“ gefunden. Foto: Marcel Hilbert

Eine der letzten Bastionen

Keine Spur von Untergangsstimmung, das Jahr 2200 ist ja noch eine Weile hin. Dabei gehört der EKC 77 tatsächlich zu den letzten Bastionen der fünften Jahreszeit in der großen Stadt Gera. So habe sich, sagt Hohlbein traurig, der andere Geraer Traditionsverein AGV, inzwischen tatsächlich aufgelöst. Und da auch der wiederbelebte Söllmnitzer Faschingsverein aus Personalnot in diesem Jahr bei der eigenen Party passen musste – mit drei Söllmnitzer Narren war der halbe Verein in Zwötzen zu Gast – blieb dem Faschingsfan in Gera im Grunde nur dieses Wochenende beim EKC – oder eben die Faschingshochburgen rund um die Stadt.