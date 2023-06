Eine Erfrischung beim Landessieger in Gera-Untermhaus

Gera. „Fräulein Claras Eis“ wurde bei einer Abstimmung im Gourmetmagazin Falstaff zur beliebtesten Eisdiele Thüringens gewählt.

. Die Geschwister, Zwillinge, Cousinen und Cousins Mick, Lena, Sophie und Charlie (von links) werden ab und zu von ihrer Oma zu einer Kugel von „Fräulein Claras Eis“ eingeladen. Die Eisdiele von Bernd Holzmüller in der Gutenbergstraße in Gera-Untermhaus ist nun von Lesern des bundesweiten Gourmetmagazins Falstaff zur beliebtesten Eisdiele in Thüringen gewählt worden.

Leser und Onlinenutzer konnten zunächst ihre Lieblings-Eisdiele nominieren, ehe die zweiwöchige Abstimmung lief. „Falstaff ist schon eine Hausnummer, darauf bin ich sehr stolz“, sagt Holzmüller. Schon erwähnt zu werden, sei toll, zu gewinnen natürlich großartig.