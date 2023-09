Eine Festwoche zu 100 Jahre Westvororte in Gera

Gera. Am 1. Oktober 1923 werden die drei Dörfer Scheubengrobsdorf, Frankenthal und Windischenbernsdorf Teil der Stadt Gera.

Am 1. Oktober 1923 werden die drei Dörfer Scheubengrobsdorf, Frankenthal und Windischenbernsdorf Teil der Stadt Gera. Der Name Westvororte wird geprägt. Vor der Eingemeindung habe es diesen Namen noch nicht gegeben, berichtet Ortsteilbürgermeister Erik Buchholz, der die Idee für eine Festwoche äußerte. Organisiert habe sie der Heimat- und Feuerwehrverein.

Im Mittelpunkt der Festwoche soll vor allem auch der historische Blick liegen. Den Einstieg dafür gab bereits die Ausstellungseröffnung am Mittwochabend in der Frankenthaler Kirche. Diese war gut besucht resümiert Buchholz. Rund 60 Interessierte betrachteten die Frankenthaler Fotos und lauschten den Cellisten von „Cello pur“. Mit der Ausstellung gibt Buchholz auch den Anstoß, in den eigenen Dokumenten zu stöbern und nach Zeitdokumenten zu schauen, die der eine oder andere der Gemeinde zur Verfügung stellen möchte. Buchholz weiß, dass vieles dem Hochwasser 1981 zum Opfer gefallen ist.

Der Ortsteilbürgermeister erzählt, dass die Dörfer gut zusammengewachsen sind. Vor allem in den Augen der Jüngeren sind es die Westvororte. Auch Ortseingangsschilder kennzeichnen keines der Dörfer mehr.

Mit Ausnahme von drei Veranstaltungen beschäftigen sich die Programmpunkte der Festwoche mit der Geschichte der Dörfer. Buchholz recherchierte zum Beispiel im Pfarrarchiv. „Das ist Ortsgut, dass wollen wir hier behalten.“

Festprogramm

16. September: 14 Uhr, Eröffnung der Festwoche in der Kirche Frankenthal – Friedhofsführung, Turmbesichtigung, Orgel hautnah, Vorstellung Kirchenarchiv, geselliges Beisammensein auf der Festwiese

18. September: 18 Uhr, Diavortrag Hochwasser in den Westvororten, Gerätehaus FF Gera-Frankenthal

19. September: 19 Uhr, Diavortrag Historische Gaststätten, Sportlerheim des TSV Gera Westvororte

20. September: 10 bis 18 Uhr: Kinderfest auf der Festwiese in Frankenthal

22. September: 16 bis 18 Uhr, Infonachmittag im Kräutergarten der Saarbachschule, Infos rund um die Schule und Arbeitseinsatz im Kräutergarten in geselliger Runde, der Grill brennt

23. September: 15 Uhr, Heimspiel des TSV Westvororte in der Saarbacharena und geselliger Abschlussveranstaltung der Festwoche

24. September: 10 Uhr, Festgottesdienst mit dem Rüdersdorfer Chor, Günther Gäbler spielt die Orgel und Egbert Funda ist an der Violine zu erleben.