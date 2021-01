Beim symbolischen Abholtermin für den neuen DRK-Rettungswagen im Autohaus ging es nicht einfach „nur“ um eine Fuhrpark-Erneuerung, sondern tatsächlich auch um eine qualitative Verbesserung für die Notfallversorgung in Gera und damit auch für die Umgebung. Wenn schon ohneden „Neuen“ 2020 über 27.000 Einsätze im Rettungsdienst und Krankentransportim Geraer Stadtgebiet gefahren wurden, wird die Beanspruchung deutlich. Die wird nun auf breitere Schultern verteilt – eine gute Investition.Einen ähnlichen Schritt gab es bereits im Juli 2019, als an der Geraer Straße des Friedens 200 (Scheibe) die Berufsfeuerwehr Gera ihre Rettungswache 2 für die Bereiche Gera-West bis Münchenbernsdorf und die umliegenden Orte eröffnete. 2020, im ersten vollständigen Jahr für die neue rund um die Uhr besetzte Wache, fuhr der dortige Rettungswagen über 2600 Einsätze. Wie an der Scheibe hat auch die nun realisierte Verstärkung im Zentrum Geras das Ziel, die kritische Zeitspanne zwischen Notruf und Ankunft am Einsatzort so klein wie möglich zu halten. Denn in solchen Notfällen kann jede Sekunde entscheidend sein. Und die aktuelle Einsatzzeit des neuen Fahrzeugs von 9 bis 21 Uhr wäre im Fall der Fälle ja auch noch erweiterbar.Marcel Hilbert