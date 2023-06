Eine Ikone der 90er: Marusha kommt nach Vollmershain

Vollmershain. Am 17. Juni legt die „Queen of Techno“ im Freibad in Vollmershain auf. Zuvor können die Besucher in Anlehnung an die Loveparade zum Veranstaltungsgelände tanzen.

Am 17. Juni ist es soweit, die Eventreihe „Nass mit Bass“ geht in die nächste Runde.

Nachdem in den letzten beiden Jahren die Headliner „Gestört aber Geil“ hießen, gibt sich in diesem Jahr die „Queen of Techno“ Marusha die Ehre. Zusammen mit Westbam und Dr. Motte war sie eine der Ikonen der Loveparade in den 90er Jahren.

Wenn Marusha bei „Nass mit Bass“ am 17. Juni im Freibad Vollmershain ihre Plattenteller dreht, das Stroboskoplicht über den Rasen flirrt und die Beats erklingen, bleibt den Besuchern und Besucherinnen nichts anderes übrig als zu tanzen, meinen die Organisatoren.

Musik-Lkw führt Besucherparade an

Ganz im Sinne der Loveparade soll um 18 Uhr ein Lkw mit Musik starten, der die Besucher tanzend vom Parkplatz in Wettelswalde zum zwei Kilometer entfernten Freibad begleitet. Außerdem wird es in diesem Jahr erstmalig die Möglichkeit geben, auf der Wiese unterhalb des Freibades zu zelten oder das Wohnmobil abzustellen.

Erstmals zelten möglich

Anmeldungen für diese Art der Übernachtung nimmt der Sport- und Badverein Sprottenaue als Veranstalter über die Mailadresse info@freibad-vollmershain.de entgegen. Die weiteren Künstler am Abend sind DJ b-time, die Wonderful Days Crew aus Dresden, Sickelectrcz und Olaf Zimmermann.

Karten für diese besondere Veranstaltung gibt es am Samstag, 17. Juni, direkt an der Abendkasse im Freibad, vorab im Internet bei der Ticketseite Eventim und bei den bekannten Vorverkaufsstellen im Bravo Bistro Vollmershain, beim Mercedes Autohaus Hirsch und bei Gropocar in Crimmitschau sowie beim Friseur „Extrem stylisch & schön“ in Schmölln.