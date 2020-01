Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Rarität in der musealen Sammlung

Die Gesteinsplatte misst nur sieben mal 6,5 Zentimeter, aber dennoch birgt sie eine Rarität in der paläontologischen Sammlung des Museums für Naturkunde Gera.

Immerhin zu etwa Dreiviertel vollständig ist darauf ein gut erhaltenes Blatt eines Vertreters der Ginkgo-Gewächse zu erkennen. Ginkgo-Fossilien sind nicht nur von der nördlichen Halbkugel, sondern auch aus Südamerika, Afrika und Australien bekannt. Dieses Ginkgo-Blatt jedoch wurde in Gera-Milbitz vermutlich bei der Schiefergasse gefunden. Zudem ist es sehr alt. Es gehört mit zu den ältesten Vertretern der Ginkgo-Gewächse, die seit den Erdzeitaltern Perm und Oberkarbon nachgewiesen sind. In diesem Fall ist das Fossil zirka 255 Millionen Jahre alt und stammt aus der unteren Zechstein-Zeit, dem jüngsten Abschnitt des Perms. Es trägt den wissenschaftlichen Namen Baiera digatata oder Sphenobaiera digitata.

Ginkgo biloba nocheinzig existierende Art

Dieses sehr alte Ginkgo-Gewächs hatte noch mehrfach geschlitzte sowie lange Blätter und zeigt eine hohe Variabilität. Aus den Gesteinen des Zechsteins in Gera sind nur wenige Funde davon bekannt. Ausgehend vom Perm erreichten die Ginkgo-Gewächse im sogenannten Mesozoikum (Erdmittelalter) ihre größte Vielfalt, als sie weltweit verbreitet waren. Heute ist Ginkgo biloba die einzige noch existierende Art dieser Pflanzenfamilie. Sie ist nur in einigen Regionen Chinas heimisch, wird aber in vielen Ländern angepflanzt.

Unser seltenes Ginkgo-Blatt aus Gera-Milbitz war bereits von großem Interesse für Wissenschaftler. 1928 wurde das Blatt in der Studie „Die Pflanzenreste des mitteldeutschen Kupferschiefers und ihre Einschaltung ins Sediment“ von Johannes Weigelt (1890-1948) beschrieben und abgebildet. Weigelt wurde gerade 1928 ordentlicher Professor für Geologie und Paläontologie an der Universität Greifswald. In der Bildbeschreibung nennt er sogar den Sammler des abgebildeten Ginkgo-Blattes: den Geraer Amtsrichter Alfred Bogenhardt. Er wurde am 5. März 1876 in Gera als erstes und einziges Kind des Kaufmanns Hugo Bogenhardt und der Hausfrau Clara Bogenhardt (geb. Bergner) geboren, besuchte das Fürstliche Gymnasium Rutheneum und studierte in Jena Jura. Anschließend nach Gera zurückgekehrt und ab 1906 in der Talstraße lebend, widmete er sich nicht nur dem Beruf, sondern auch der Natur von Biologie bis Geologie.

Aber auch als Kunstkenner und -sammler und Vorsitzender des Geraer Kunstvereins von 1913 bis 1923 machte er sich einen Namen. Er war verheiratet mit Ella Bogenhardt (geb. Diemar) und in Gera als Amtsrichter tätig, wurde aber 1923 als thüringischer Jugendrichter nach Weimar berufen.

1928, als das Ginkgo-Blatt in Weigelts Studie als Zeichnung auftauchte, hatte es Bogenhardt bereits der Sammlung des Städtischen Museums vermacht. Wann er es gefunden hat, ist nicht bekannt. Alfred Bogenhardt verstarb 56-jährig am 6. August 1932. Sein Fundstück verblieb in Gera und geriet 2012 wieder in den Fokus, als die Wissenschaftlerinnen Kathleen Bauer und Evenyln Kustatscher umfassend die Ginkgo-Gewächse des deutschen Kupferschiefers bearbeiteten und 2013 die Arbeit „The ginkgophytes from the German Kupferschiefer…“ veröffentlichten.

So ist aus einem Zufallsfund Bogenhardts ein gut dokumentiertes museales Objekt geworden, das bis zum 19. April im Museum für Naturkunde besichtigt werden kann.