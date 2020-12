Eine Schublade voller Protein-Ideen in Bad Köstritz

Bad Köstritz. Im Juli dieses Jahres gründeten zwei junge Männer Philex Protein. Das Unternehmen unweit des alten Bahnhofes in Bad Köstritz produziert proteinhaltige Snacks für jedermann. Diese enthalten keine künstlichen Zusatzstoffe, dafür gute Zutaten wie Nüsse, Kerne und getrocknete Früchte. Philipp Weiler und Alexander Seliger haben viel Energie, Zeit und Erspartes in die Firma gesteckt. Sie ließen die Marke sogar patentieren. Sicher ist sicher.

Unterwegs auf Tour durch den Einzelhandel

„Anfangs waren junge Leute, die sich für Fitness begeistern, unsere Zielgruppe. Inzwischen greifen selbst die Älteren zu. Einige sind Stammkunden. Mit unserer Protein-Backmischung können schnell gesunde Riegel für zwischendurch zubereitet werden. Sie gibt es jetzt in fünf Varianten“, erklärt Philipp Weiler. Er ist viel im Außendienst unterwegs. „Wir haben seit unserem Bestehen den Einzelhandel und die großen Supermärkte angeschrieben und uns gemeinsam vorgestellt.“ Mit Erfolg.

Seit Anfang Dezember seien Produkte der Jungunternehmer in sieben Supermärkten, sogar in Eisenach, Magdeburg und Halle zu finden. Im Januar sollen zehn weitere Filialen aus der Region dazu kommen. Heimisches hier anzubieten, sei ihnen wichtig. Die Mitarbeiterin einer Zentrale besuchte im Herbst die Geschäftsinhaber. Sie habe alles genau angeschaut, gekostet und zeigte sich sehr zufrieden. Als aufwendig und bürokratisch beurteilen die jungen Leute die Listung, bis eben ein Produkt in den Regalen steht. Wenn man für eine Sache brennt, müsse auch diese Hürde übersprungen werden.

Alles allein auf den Weg gebracht

„Manche Startup kämpfen Jahre, um gelistet zu werden, brauchen eine Gründershow oder Investoren mit guten Kontakten in der Hinterhand“, meint Alexander Seliger. „Wir haben alles allein auf den Weg gebracht.“ Mut, Optimismus und ein unbändiger Wille zeichnen die über Zwanzigjährigen aus.

Trotz des guten Starts arbeitet Philex Protein noch nicht kostendeckend. Deshalb suchten sich die beiden einen Job. Im nächsten Jahr fangen sie bei einem Dienstleistungsanbieter an. Den Großteil des Verdienstes werden die Männer natürlich wieder ins Geschäft stecken. Ein neues Produkt soll im Februar auf den Markt: Müsli-Porridge mit hohem Proteinanteil. Für die To-go-Variante wird eine Versiegelungsmaschine benötigt. Und die kostet eben.

Stammtisch für lokale Gründer in Planung

„Es war kein schlechter Anfang, obwohl durch Corona der Vertrieb leidet. Der direkte Kontakt fehlt“, schätzt Philipp Weiler die letzten Wochen ein. „Deshalb sind wir froh, dass uns Crossfit aus Gera während dieser Zeit unterstützt hat.“ Da die gegenwärtige Situation vielen jungen Startups Probleme bereitet, überlegen die Bad Köstritzer, einen Gründerstammtisch für junge Unternehmen rund um Gera ins Leben zu rufen.

Online vertreiben Weiler und Seliger ihre Snacks zum Selbermacher. Die Backmischungen finden sich auch auf der „To Good To Go“-App. „Hier verkaufen wir und andere Unternehmen aus der Region Lebensmittel an der Mindesthaltbargrenze. So wird nichts weggeworfen“, sagt Alexander Seliger. Er experimentiert mit Rezepturen in der neu gestalteten Produktionshalle. „Die Schublade steckt noch voller Protein-Ideen.“